Balığa araba çarptı: Şaşkına çeviren olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…

Sosyal medyada trend olan ve pek çok platformda kullanıcılar tarafından paylaşılan bir video çok konuşuluyor. İlginç olay, Sakarya'da meydana geldi. O esnada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınan olayda, balığa araba çarptı. İşte, balığa araba çarpma anına ait o görüntüler ve olayın detayları...
Videoda yer alan görüntülere göre, Sakarya'da balık tutan bir vatandaş, oltaya takılan balığı çekerek sudan çıkarıyor.
Araçların geçtiği yola doğru savrulan oltanın ucundaki balığa, o esnada yoldan geçen bir otomobil çarpıyor.
Sakarya'da akılamaz olay! Balığa otomobilin çarpma anı görüntüleri sosyal medyada olay oldu