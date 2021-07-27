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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:38

Malatya'da dehşete düşüren olay! Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

DHA
Malatya'da dehşete düşüren olay! Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

Malatya'dan gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. 41 yaşındaki Selma Ö., cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Ö. (56) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'daki korkunç olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü, cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya'da dehşete düşüren olay! Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü
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