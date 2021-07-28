Son dakika: SABAH Hakkari Emniyeti'ndeki cinayetin detaylarına ulaştı! Katilin ifadesinden 'ihmaller zinciri' çıktı

Son dakika haberleri... Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden ve tutuklanan dört yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun savcılık ifadesinin ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Katil Çulcu ifadesinde "13 Temmuz 2021 tarihinde gece görevden çıkarak sabah 08:00 sıralarında Polisevi'ne geldim. Arkadaşlarımla kahvaltı yaptım. İbrahim Komiser'e Elazığ'a tayinim çıkması sebebiyle erken ilişik kesip kesemeyeceğimi sordum. Kendisi bana konuyu Hasan Cevher ile görüşmem gerektiğini söyledi. Hasan Cevher'in saat 10:00 sıralarında işe geleceğini düşünerek evime gittim ve duş alarak sivil kıyafetlerimi giydim. Çarşıda dolaştığım sırada İbrahim Komiser beni aradı ve 'Çabuk buraya gel' dedi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gittim.

Katil polis Nasuh Çulcu

İbrahim Komiser ile birlikte Cevher'in yanına gittim. Hasan Cevher bana hakkımda uzaklaştırma işlemi yapılacağını ve tutanağın tutulacağını söyledi. Elif Komiser'e yaklaşmamam hususunda tutanak tutularak imzalamam istendi. İmzadan imtina ettim. Hasan Cevher'e de böyle yapması halinde istifa edeceğimi söyledim. Saat 13:00 sıralarında Polisevi Yemekhanesi'ne indim. Cevher'in yanına gittim. Ensemden tutarak beni kafeterya bölümüne götürerek "Alın bunu karakola götürün" dedi ancak kimse gelip beni karakola götürmedi. Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne geçtim. İbrahim Komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi" dedi.

İFADESİNDEKİ "BUNU KARAKOLA GÖTÜRÜN" ÇELİŞKİSİ

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisinin karakola götürülmesi talimatını verdiğini söyleyen ancak oradan çıktığını belirten Nasuh Çulcu'nun bu ifadesi de iddialara göre çelişkili ve gerçek dışı bulundu. Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in söz konusu talimatı vermiş olması halinde Çulcu'nun karakola götürülmesi gerektiği öne sürülerek katil Çulcu'nun yalan söylediği iddia edildi. İddialara göre Polisevi'ne geri dönen Çulcu ifadesinde silahını çıkarınca orada bulunan 9 polisin kaçtığını öne sürdü. Çulcu ifadesinde; "Silahımı çıkararak doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Ben silah çekince kaçıp gitti. Hatırladığım kadarıyla; Asım, Eser ve 5-6 kişi daha vardı. Silahımı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Yemekhaneye girdiğimde Hasan Cevher'in dışında kimse yoktu. Yanına elimde silahla gittim. Kafamı sallayıp "Kendimi de onu da vuracağım" dedim. Silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Yerdeyken de bana hakaret etmeye devam etti. Ben hatırlamadığım sayıda hedef almadan kendisine ateş ettim. Aramızda yaklaşık 2-3 metre mesafe vardı. Kendimi kaybetmiştim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

"BAŞINDAN VURULMUŞ BİR İNSAN HAKARET EDEMEZ"

Nasuh Çulcu'nun yere düşen Hasan Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurulmuş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulandı. Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra bir kurşunun kalçasından yatık bir şekilde girdiğinin belirlendiği ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen katil Nasuh Çulcu'nun, Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği belirtildi.

"ELİF KOMİSER'İ DE KENDİMİ DE VURACAKTIM" İTİRAFI

Açığa alınan katil Çulcu'nun bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı ve göreve başladığı Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bu defa da Komiser Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddia edilmişti. İddialara göre durumu öğrenen Cevher'in konuyu rapor ettiği ve Çulcu'ya ikaz yazıldığı öne sürülmüştü. Çulcu; 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki Polisevi'nde yemek yiyen Cevher'i hedef gözeterek üç kurşunla şehit etmişti. İfadesinde "Komiser ile gönül münasebeti yaşadım" dediği iddia edilen Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun o konuyu takıntı haline getirdiğini ve ilişkilerinin bulunmadığını iddia etmişti. Olayın ardından Elif Komiser'i aramak amacıyla yemekhanenin üst katına çıktığını anlatan katil Çulcu "Karşıma çıkanlara Elif Komiser'i sordum. Kendisini de kendimi de vuracağımı söyledim fakat onu bulamadım. Dışarı çıktım. O sırada birisi bacağımdan vurdu. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım. Üzerime atılı suçlamayı ifademdeki şekliyle kabul ediyorum" dedi.

"KATİLE, SÖYLEDİKLERİNE İNANMIYORUZ" DEMİŞLERDİ

Emniyet Teşkilatı içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı ve idari soruşturmaları bulunduğu öne sürülen katil Nasuh Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı ve bir meslektaşı ile de "Selam Verme" nedeniyle tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Nasuh Çulcu'nun üstleriyle de sürekli tartışmalar yaşadığı öne sürülmüştü. Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit ettiği ifade edilen ve savcılıktaki ifadesinde Emniyet Müdürü Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından üç el ateş ettiğini söyleyen katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" alabilmek için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmişti. Şehit Emniyet Müdürü Cevher ile birlikte çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi.

İHMALİ OLANLAR KAMERALARDAN TESPİT EDİLECEK

Silahını çektikten ve mermiyi namluya vererek doldurduktan sonra 9 polisin kaçtığını ifade eden katil Nasuh Çulcu'nun ifadesiyle birlikte genel bir idari soruşturma başlatıldı. Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları iddia edilen polislerin; olay öncesinin yansıdığı ve incelemeye alınan kamera görüntülerinden tek tek tespit edileceği ve olayda ihmal ile eksiği olan polisler hakkında ayrı ayrı idari soruşturmaların açılmasının beklendiği ve ihmali olduğu sabitlenen polisler hakkında savcılık tarafından da soruşturma yürütüleceği vurgulandı.