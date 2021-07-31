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Giriş Tarihi: 31.7.2021 23:36 Son Güncelleme: 31.7.2021 23:49

Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı

ANKARA
Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki kaburgasının kırık olmasına rağmen orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiği propagandasının altından "kaburga skandalı" çıktı.

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınları herkesin ciğerlerini yakarken, yangınların çıktığı ilk andan bugüne kadar can siparhane bir çalışma yapıldı. Binlerce vatandaş ekiplere destek olurken, yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenlendi.

Yangınların çoğu kontrol altına alınırken, devam eden yangınları da söndürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Yangının çıktığı kentlerden biri de Adana oldu. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar için sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldı ve kırık kaburgasına rağmen vatandaşların yanında olduğu iddia edildi.

Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı | Video

KABURGA GÜZELLEMESİNİN ARDINDAN 'KABURGA' ZİYAFETİ ÇIKTI

Ama gerçek kısa zamanda ortaya çıktı. Kaburga güzellemesi yapılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın orman yangınlarının zirve yaptığı gün olan 29 Temmuz Perşembe akşamı ailece bir restoranın VIP odasında kaburga ziyafeti çektiği anlar sosyal medyada yayıldı.

"DANIŞMANLARINA FAZLA İTİBAR ETMESİN

Restoranın sahibi Karalar'ı kendi elleriyle beslediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yandaşlarının fedakarlığını öve öve bitiremediği Karalar'a tepkiler yağarken, "Gerek Adana'daki gerek Adana dışındaki maaşlı danışmanlarına fazla itibar etmesin" yorumları yapıldı.

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Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı
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