Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı

Yangınların çoğu kontrol altına alınırken, devam eden yangınları da söndürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Yangının çıktığı kentlerden biri de Adana oldu. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar için sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldı ve kırık kaburgasına rağmen vatandaşların yanında olduğu iddia edildi.