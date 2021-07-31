Video Haber Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı | Video

Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı | Video

Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı | Video
31.07.2021 | 23:32

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki kaburgasının kırık olmasına rağmen orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiği propagandasının altından "kaburga skandalı" çıktı.

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