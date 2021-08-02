Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, bulundu mu? 4 Gündür kayıp Azra Gülendam'ın katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

NE OLMUŞTU?

Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

"HAVA ALACAĞIM" DEDİ VE GİTTİ

Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.