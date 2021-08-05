Algı operasyonları ortaya çıkınca küplere bindiler! CHP’li Rafet Zeybek’in şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarına karşı mücadeleler son hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar meydana gelen 197 orman yangınının 185'i kontrol altına alınırken, 12 yangına karşı mücadele sürüyor. Özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınlar ciddi boyutlara ulaşırken, alevlere karşı havadan ve karadan müdahale ediliyor.
YANGINDA DEZENFORMASYONA KARŞI MÜCADELE
Bu süreç içerisinde Türkiye'nin mücadele verdiği tek unsur yangın olmadı. Sosyal medyada hızla yayılan dezenformasyonlara karşı mücadele de bu süreçte öne çıkan unsurlardan biri oldu.
CHP'li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü | Video
ÜZERLERİNDEN UÇAK VE HELİKOPTER GEÇERKEN, HAVA MÜDAHALESİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİLER
Çoğunlukla CHP'li vekillerin ortaya attığı iddialar kısa sürede vatandaşlar arasında hızla yayıldı. Bu iddialardan en çok dikkat çeken ise 'Yangına hava müdahalesi yok' iddiası oldu. Fakat bu tip açıklamaların yapıldığı sırada yayına yansıyan helikopter ve uçak sesleri bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Yapılan canlı yayınlarla da birçok bölgede alevlere karşı havadan da mücadelenin sürdüğü açık bir şekilde görüldü.
ALGI OPERASYONU ORTAYA ÇIKAN ZEYBEK KÜPLERE BİNDİ
Antalya'nın CHP'li vekili Rafet Zeybek de hava müdahalesinin olmadığını savunan isimlerden biriydi. Zeybek'in algı operasyonu yapılan canlı yayınlarla ortaya çıkarken, bu durumu gözler önüne seren basın emekçileri saldırıya uğradı. Kadın bir basın çalışanı günlerdir bölgede olduklarını söyledi ve havada görev yapan uçakları net bir şekilde gördüklerini söyledi.
Rafet Zeybek
ZEYBEK'İN ŞOFÖRÜ KADIN ÇALIŞANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bu sırada CHP'li Zeybek'in şoförü ise kadının üzerine yürüdü. Olay yerinde bulunanlar araya girerek saldırının fiziki boyuta ulaşmasının önüne geçerken, Zeybek ve şoförü araçlarıyla bölgeden uzaklaştı.
ALTUN'DAN TEPKİ: AKLIM ALMIYOR!
Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu ve yaşanan olaya tepki gösterdi. Altun, "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız Ülke TV" dedi.