Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da sel felaketi: 1 kişi kayıp
Giriş Tarihi: 5.8.2021 23:39

Erzurum'da sel felaketi: 1 kişi kayıp

İHA
Erzurum’da sel felaketi: 1 kişi kayıp

Erzurum'un İspir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde bir kişi kayboldu.

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum'da sel: 1 kayıp | Video


Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye geldi. Sel akıntısına kapılarak kaybolan 39 yaşındaki Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da sel felaketi: 1 kişi kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA