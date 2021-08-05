Gözü dönen damat dehşet saçtı! Tartıştığı kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı...

Denizli'deki olay, bugün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesindeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş eden Aydın A., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.