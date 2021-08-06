Başından vurulmuş halde bulunan Sude Akarsu hayatını kaybetti

İzmit İlçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokakta bir süre önce evlenmek için kaçtığı erkek arkadaşının evinde ikamet eden 18 yaşındaki Sude Akarsu, akşam saatlerinde evde bulunanlar tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, Burada yapılan ilk tedavisinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Akarsu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi devam eden genç kız ise gece 03:00 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kızın cenazesi sabah saatlerinde yapılan adli işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilirken, polis olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan Sude Akarsu'nun evlenmek için kaçtığı erkek arkadaşının da olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.