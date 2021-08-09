Adana’da hareketli anlar: Uzun namlulu silahla dolaştılar!

Merkez Yüreğir ilçesinde, ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kişinin sokakta dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine terörle mücadele şubesi ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan özel harekat polisleri ellerinde uzun namlulu silah olan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.