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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Sabina Toziya vefat etti

Sabina Toziya vefat etti
"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya (75) hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener, sosyal medyadan "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık.

Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu. Toziya diziden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaya gelen Toziya, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde de rol aldı. AA
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Sabina Toziya vefat etti
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