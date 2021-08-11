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Giriş Tarihi: 11.8.2021 23:53 Son Güncelleme: 11.8.2021 23:53

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 4 yaralı

DHA
Şanlıurfa’da çocukların kavgasına büyükler de karıştı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında 'çocuk kavgası' nedeniyle çıkan tartışma, büyüklerin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki korkunç olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta karşılaşan yabancı uyruklu iki grup arasında çocuklarının kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yabancı uyruklu 3 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralandı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Habet Vali, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Y.B., M.U., İ.H., ile A.Ş.'nin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili polis, hastane ve kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 4 yaralı
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