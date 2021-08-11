Şanlıurfa’da çocukların kavgasına büyükler de karıştı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 4 yaralı

1 ÖLÜ, 4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Habet Vali, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Y.B., M.U., İ.H., ile A.Ş.'nin tedavisi ise sürüyor.