Dünya’da yalnızca 40 adet bulunuyor! 1 milyon dolarlık tarihi sikke operasyonda ele geçirildi

BİR YÜZÜ ATHENA BİR YÜZÜ BAYKUŞLU ANTİK YUNAN SİKKESİ

Bu arada polisin ele geçirdiği 19 bin 83 tarihi eser arasında nadide bir eser olduğu ortaya çıktı. Sikke, Hatay'da yapılan operasyonda Ahmet Ş.'nin evinde çıktı. Bu eserin dünyada sadece 40 adet orijinal örneği bulunduğu ortaya çıktı. Milattan önce 467-465 yılları arasında yapılan gümüş sikke, en çok aranan antik sikkeler arasında yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde tanrıça Athena ve arka yüzünde bir baykuş bulunuyor. Ağırlığı 42.5 gram olan Antik Yunan dönemine ait sikkenin Atina Dekadrachm sikkesi olarak bilindiği ünlü koleksiyoner Harlan Berk'in ilk yüz antik sikke listesi arasında yer aldığı ve değerinin ise 1 milyon dolar olduğu öğrenildi. Polis, emniyette sikkeyi sergiledikten sonra tarihi eserleri müzeye teslim etti.

Bu arada, gözaltına alınan 78 zanlıdan 36'sı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 42 zanlının sorgusu devam ediyor.