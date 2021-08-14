İstanbul Oyuncak Müzesi’ne Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir? İstanbul Oyuncak Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

İstanbul Oyuncak Müzesi, 2005 senesinin 23 Nisan gününde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sunay Akın tarafından açılmıştır. Göztepe'de bulunan tarihi bir binadaki İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 300 yıllık oyuncaklar da dahil olmak üzere farklı yaşlarda ve farklı hikayelere sahip 4.000'i aşkın oyuncak bulunmaktadır. Çok büyük bir koleksiyonun sonucu olarak kurulmuş olan İstanbul Oyuncak Müzesi, günümüzde İstanbul'a gelen birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

OYUNCAK MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul Oyuncak Müzesi, birçok farklı kültürden oyuncakları içinde barındırmaktadır. Müzeye ister şahsi araç ile istenilirse de toplu taşıma kullanarak rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Toplu taşıma ile müzeye ulaşmak için Göztepe'den geçen birçok farklı araca binilebilmektedir. 10B, 10S, 14ÇK, 17, 17L, 19F, 19M, 19S, GZ1, GZ2, ER1 ve ER2 numaralı belediye otobüsleri Oyuncak Müzesi'ne gitmek için kullanılmaktadır. İlgili durakta otobüsten indiğiniz zaman Oyuncak Müzesi'ne rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eğer şahsi arabanız ile müzeyi ziyaret etmek istiyorsanız ise arabanızı Göztepe Tren İstasyonu'na bırakabilir ve kısa bir yürüyüş ile müzeye varabilirsiniz.

OYUNCAK MÜZESİ NEREDE?

İstanbul Oyuncak Müzesi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer almaktadır. Bu müzenin açık adresi ise Ömerpaşa Caddesi, Dr. Zeki Zeren Sokağı, No:17 Göztepe/Kadıköy/İstanbul'dur.

OYUNCAK MÜZESİ'NİN İÇİNDE NELER VAR?

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde geçmişte bazı insanların oyuncağı olmuş, bazıları 300 yıllık bazıları 50 yıllık farklı yaşlara ve geçmişlere sahip 4.000'in üzerinde oyuncak bulunmaktadır. Müzenin kurucusu Sunay Akın, oyuncak müzesini kurarken birçok farklı ülkede antikacılar gezmiş, açık arttırmalara katılmış ve bu oyuncakları toplamıştır.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin içerisindeki oyuncaklar bazı kategorilere ayrılmıştır ve bu kategoriler ile sergilenmektedir. Oyuncak müzesindeki kategorilerin bazıları; çizgi karakter oyuncakları, trenler, uçaklar, arabalar olarak sıralanabilir.

OYUNCAK MÜZESİ'NDE MÜZE KART GEÇERLİ Mİ?

İstanbul Oyuncak Müzesi'ne giriş ücretleri yetişkin bireyler için 15 TL, 3 yaşından büyük çocuklar, eğitim görevlileri, öğrenciler ve indirim hakkı bulunan kişiler için ise 12 TL olarak belirlenmiştir.

MMKD üyeleri, ICOM kartına sahip bireyler ve basın üyeleri ise müzeye ücretsiz olarak girebilmektedirler. Bu müze, özel bir müze olduğu için içerisinde müzekart geçerli değildir.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin giriş çıkış saatleri hafta içi 09:30 – 18:00 hafta sonu ise 09:30 – 19:00 olarak belirlenmiştir.