Abdest Nasıl Alınır? Abdest Alma Sırası Nasıldır, Resimli Videolu Abdest Alınışı

Kur'an-ı Kerim'de abdest almanın önemi ile ilgili önemli ifadeler yer almaktadır. Abdest nasıl alınır sorusu da namaz ibadeti başta olmak üzere birçok ibadeti yerine getirmeden önce merak konusu oluyor. Abdestini en doğru şekilde almak isteyenler abdest alma sırası ile abdest alınışı için doğru yerdeler. Kadın ve erkek için abdest nasıl alınır sorusuna bu başlık altında yer verdik. Peki, abdest nasıl alınır? Bayan ve erkek için resimli, videolu anlatım ile abdest alınışı aşağıda yer alıyor.

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet Edilir Ve Ardından Besmele Çekilir: "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya"

Eller Yıkanır: Eller üç defa parmak uçundan başlayarak bileğe kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa mutlaka çıkarılmalı, parmak aralarının yıkanmasına ise özen gösterilmelidir.

Ağız Yıkanır: Sağ el kullanılarak üç kere ağza su verilir. Ağız iyice çalkalanmalıdır.

Burun Yıkanır: Sağ el kullanılarak üç kere buruna su verilir. Ardından sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Yüz Yıkanır: Üç defa yüz yıkanır. Alından saçların bittiği noktaya, çene altına ve kulakların yumuşağına kadar yüzün her tarafı iyice yıkanmalıdır.

Kollar Yıkanır: Önce sağ kol dirseklere kadar üç kere iyice yıkanır. Ardından sol kol yine dirseklere kadar üç defa yıkanır.

Baş Mesh Edilir: Ele su dökülerek sağ elin içi ve parmaklar başucuna koyulup dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar Yıkanır: Her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların içi mesh edilir. Kulakların arka kısmına kadar mesh edilmelidir.

Boyun Mesh Edilir: Baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar Yıkanır: Abdest alma işleminin son aşaması ise ayakların yıkanmasıdır. Önce sağ ayak topuk kemiğine kadar iyice yıkanır. Ardından sol ayak yıkanır. Ayakları yıkarken parmak aralarının iyice temizlenmesine dikkat edilmelidir.

BAYAN VE ERKEK İÇİN ABDEST ALMA ŞEKLİ AYNI MI?

Abdest nasıl alınır sorusu kadın ve erkekler için ayrı ayrı merak edilmektedir. Ancak abdest alma hem bayanlar hem de erkekler yukarıda yer alan anlatıma göre abdestini alabilirler. Yani abdest alırken bayan ile erkek arasında bir fark yoktur.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

Yüzü yıkamak.

Başın dörtte birini mesh etmek.

Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

ABDEST ALMA SIRASI NEDİR?

Niyet Eller Ağız Burun Yüz Kollar Baş Mesh Kulaklar Boyun Mesh Ayaklar

KUR'AN'DA ABDEST ALMA İLE İLGİLİ YER ALAN AYET

"Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın" (el-Mâide 5/6)

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