İki aşı olana içecek bedava

ÜLKE genelinde koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi esnafı da endişelendirmeye başladı. Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde 7 yıldır tezgahta kebap ustalığı yapan Turgut Turhan, insanların aşılanarak toplumsal bağışıklığın sağlanması için kampanya başlattı. Kebap ustası Turhan, müşterilerini aşıya olmaya teşvik etmek için iki doz aşı olduğunu kanıtlayana yanında içeceği ücretsiz vermeye başladı. Turhan, kampanyasını dövizlere yazarak tezgahına asıp duyurdu. Eve sipariş verenlerden de sosyal medya üzerinden aşı belgesini isteyen Turhan, belgeyi gösterenlerin içeceklerinden ücret almadı. Turhan "Pandemi
sürecinden çok etkilendik. Bir daha böyle bir süreci yaşamamak için böyle bir işe başvurduk. Herkesin bir an önce 2 doz aşısını olmasını istiyoruz" dedi.