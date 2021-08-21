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Giriş Tarihi: 21.8.2021 23:55

Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Orun Mahallesi'nde, hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus T., Mehmet G.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Mehmet G.'nin babası Mustafa G. (57) de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus T.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Mehmet G. ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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