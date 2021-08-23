Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da suya zam tepkisi
Giriş Tarihi: 23.8.2021 12:10

Burdur’da suya zam tepkisi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Burdur’da suya zam tepkisi

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, ağustos ayı meclisinde halktan gizleyerek ek gündemle CHP Belediye Yönetiminin acele bir şekilde komisyona sevk edilmeden, konuşulmadan, musluklardan akmayan içme suyuna yüzde 25 zam yapılmasına sert tepki gösterdi. Burdur gibi bir ilin aylardır su kesintileri yaşadığını da belirten başkan Mengi, “Aylardır her gün Burdur içme suyu kesintileri yaşayan bazı mahallelerde tankerlerle içme suyuna ulaşmaya çalışan şehrimiz bir an önce bu sorunun çözülmesini beklerken şimdi evlerin de içme suyu hizmeti alamazken yüzde 25 ile ikinci bir zamla karşı karşıya kaldı” dedi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 7 yıllık CHP Belediyesinin şehir içi alt yapı sorununa hiç bir çalışma yapmadığını da söyledi. Sudaki kayıp kaçağın yüzde 50 kayıp kaçağı önlemekte hiçbir çaba harcamadığına vurgu yapan Mengi, "Bu nedenle kuraklığın yaşandığı ülkemizde 2 yıldır içme suyu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebep olunmaktadır" diyerek yaşanan sorunlara dikkat çekti.

REKLAM BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi CHP Burdur belediyesinin ayrıca yeni su kaynakları konusunda hiçbir çalışma yapmadığını d adikkat çekti. CHP Burdur Belediyesinin, belediyeciliğin asli görevlerini (altyapı) yerine getirmekte bile çok aciz kaldığını da belirten Mengi, "Belediyecilik sadece Reklam belediyeciliği değildir.Hiçbir altyapı çalışması yapmadan ve yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmadan suya zam yapan CHP Belediye yönetimini kınıyoruz. Takdir çok kıymetli Burdur Kamuoyunundur" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da suya zam tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA