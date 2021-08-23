Burdur’da suya zam tepkisi

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 7 yıllık CHP Belediyesinin şehir içi alt yapı sorununa hiç bir çalışma yapmadığını da söyledi. Sudaki kayıp kaçağın yüzde 50 kayıp kaçağı önlemekte hiçbir çaba harcamadığına vurgu yapan Mengi, "Bu nedenle kuraklığın yaşandığı ülkemizde 2 yıldır içme suyu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebep olunmaktadır" diyerek yaşanan sorunlara dikkat çekti.

REKLAM BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi CHP Burdur belediyesinin ayrıca yeni su kaynakları konusunda hiçbir çalışma yapmadığını d adikkat çekti. CHP Burdur Belediyesinin, belediyeciliğin asli görevlerini (altyapı) yerine getirmekte bile çok aciz kaldığını da belirten Mengi, "Belediyecilik sadece Reklam belediyeciliği değildir.Hiçbir altyapı çalışması yapmadan ve yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmadan suya zam yapan CHP Belediye yönetimini kınıyoruz. Takdir çok kıymetli Burdur Kamuoyunundur" diye konuştu.