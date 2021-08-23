Kuyu suyunu vatandaşa ‘Hamidiye Su’ diye satmışlar! Tesis mühürlendi, sudan örnek alındı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri yaşanan orman yangınlarının ardından Şile'de bulunan ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yaptı. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde ağaçların arasında su varilleri ve borular olduğu görüldü. Boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirlendi.

Fabrikanın 31 Mart seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait olduğu öğrenildi. Fabrikada inceleme yapan jandarma ekipleri kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak kullanıldığını, yapı ve arıtma düzeneğinin ruhsatsız olduğunu ortaya çıkardı.