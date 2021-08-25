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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Oyuncak silahla soygun yarım kaldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncak silahla soygun yarım kaldı
İstanbulda geçen gün AVM'ye giden Oğulcan Ç. (20) bir mağazadaki çalışanları belinden çıkardığı silahla rehin aldı. Çalışanlardan biri yaşadığı şok esnasında AVM güvenliğini harekete geçiren butona bastı. Mağazadan aldığı eşyalarla yangın merdiveni çıkışına koşan şüpheli, peşinden gelen güvenlik görevlilerine silah doğrulttu. AVM çıkışında polisler tarafından gözaltına alınan şüphelinin kullandığı silah oyuncak çıktı. "Pişmanım, yaşananları hatırlamıyorum. Uyuşturucu etkisi altındaydım" diyerek kendisini savunan Oğulcan Ç. tutuklandı.
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Oyuncak silahla soygun yarım kaldı
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