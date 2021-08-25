Oyuncak silahlı soygun! Çalışanları rehin aldı

20 yaşındaki Oğulcan Ç., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştu. İddiaya göre eğlendikten sonra uyuşturucu madde içen genç adam, uyarıcı madde etkisindeyken İstanbul'da bir alışveriş merkezine gitti. AVM'de mağazaları dolaşan genç adam, belinden çıkarttığı bir silahla mağaza çalışanlarını rehin aldı. Çalışanlardan birisi yaşadığı şok esnasında AVM güvenliğini harekete geçiren butona bastı. Bu sırada silahı çalışanlara doğrultan Oğulcan, eline aldığı kıyafet ve bazı eşyalarla yangın merdivenine doğru koşmaya başladı.

OYUNCAK SİLAHLA SOYGUN

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri genç adamı kovaladığı sırada ise Oğulcan, geriye dönerek silahı güvenlik güçlerine doğrultmaya devam etti. Kapı çıkışında bekleyen polis memurları tarafından yakalanan genç adam gözaltına alındı. Oğulcan'ın çalışanları ve AVM güvenliğini tehdit ettiği silahın ise oyuncak tabanca olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç, uyuşturucu madde etkisinde olduğunu, yaşananları hatırlamadığını ve kendisine geldiğinde pişman olduğunu ifade etti. İfadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Oğulcan C., oyuncak olduğu belli olmayan silahla herkesin kolaylıkla girebileceği mağazaya girerek çalışanları korkuttuktan sonra kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine silahı doğrultarak yağma suçunu işlediğini anlatıldı. Genç adam hakkındaki soruşturma sürüyor.