Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde milyonlarca vatandaş bu özel günü kutlamak için araştırma yapıyor. Büyük Selçuklu orduları, 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu'nun kapısını Türklere açtı. Kendilerinden sayıca fazla olan Bizans ordularını mağlup eden Büyük Selçuklu ordusu ve Sultan Alparslan, zaferin 950'nci yılında saygıyla anılıyor. Bu özel tarihe dair Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve Sultan Alparslan sözleri araştırılıyor. İşte en güzel resimli Malazgirt Zaferi kutlama mesajları ve sözleri.
EN GÜZEL MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI
Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.
Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlu olsun.
Malazgirt Zaferimizin 960. yılı kutlu olsun. Köklerimize sarıldıkça bizi kimse yıkamayacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950. yılını kutlarım.
Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.
Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutlarım.
Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e ikinci anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.
SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ
Ey Askerler! Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Allahım! İslâmın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!
Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum.
Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!
Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir.
MALAZGİRT ZAFERİ ŞİİRİ – MARŞI
Aylardan Ağustos, günlerden Cuma,
Gün doğmadan evvel İklim-i Rum'a,
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma,
Yeni bir şevk ile gürledi gökler…
Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu,
Ardında Oğuz'un elli bin tuğu,
Andırır Altay'dan kopan bir çığı,
Budur, Peygamber'in övdüğü Türkler…