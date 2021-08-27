Bir annenin feryadı: Paramparçayım

"BENİ ORAYA GÖNDERME ANNE"

Çift 2019 yılında boşandı, küçük kızın velayeti anneye verildi. Babanın da çocuğuyla kişisel ilişki kurmasına hükmedildi. Mahkeme 6 yaşındaki Nisanur'un ayda iki kez hafta sonu babada kalmasına, ayrıca dini bayramların ikinci günü gibi belli aralıklarla görüşmesine karar verdi. Baba Adnan Ö. boşanmanın ardından 2 yıl boyunca kızıyla bu şekilde görüştü ancak anne, bakıma muhtaç olan çocuğun babasında yatılı kalması istemedi. Çünkü küçük çocuk babadan her döndüğünde "beni bir daha oraya gönderme" diye ağlıyordu.

"ÇOCUK BAKIMA MUHTAÇ YATILI KALMASIN, YANIMDA GÖRÜŞSÜN"

Anne Zeynep Ö., avukatı Kamran Karasu aracılığı ile Bursa Aile Mahkemesi'ne çocukla kişisel ilişkinin değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Çocuğunun altının değişmesi gerektiği, ilaç kullanmaya muhtaç olduğu ve kız çocuğu olması nedeniyle babadan hem utandığı hem de ruhen rahatsızlık duyduğu anlatıldı. Sağlık durumunun babanın yanında kalmaya uygun olup olmadığının araştırılmasını isteyen anne, çocuğun babasında yatılı kalmaması kararının kaldırılarak, kişisel ilişkinin de kısa bir şekilde kendisinin yanında kurulmasını talep etti. Ancak mahkeme taleple alakası olmayan bir şekilde boşanma davasının istinaf mahkemesinden kesinleşme kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.