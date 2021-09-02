İntikam için kendi çocuklarına kıydı

Trabzon
'da üç kızını katleden 36 yaşındaki Emre Göktaş
'ın, cinayetleri, kendisini terk eden eşinden intikam almak için işlediği belirlendi. Trabzon'un Of
ilçesine bağlı Uluağaç köyünde imam olarak görev yapan Göktaş'ın, önceki gün kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş
'ı (5) öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Emre Göktaş'ın 12 yıllık eşi Sibel Göktaş
, gördüğü şiddete dayanamayınca, 4 ay önce çocuklarını da alarak evi terk edip, Rize'deki ailesinin yanına döndü. Ancak, Emre Göktaş, 2 ay önce Rize'ye gidip eşini yine darp etti.
'HATIRLAMIYORUM' DEDİ
Sibel Göktaş'ın şikâyeti üzerine de 1 ay uzaklaştırma cezası aldı. Bu durumu gururuna yediremeyen Emre Göktaş, eşinden intikam almaya karar verdi. Rize'ye giderek çocuklarını alan ve görev yaptığı Uluağaç'a getiren Emre Göktaş, evinden 1 kilometre uzaktaki ıssız dere kenarına götürüp, başlarından kurşunlayarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, gözaltına alınan Emre Göktaş, güvenlik gerekçesiyle Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. Şüphelinin, avukat talebinde bulunduğu sorgusunda ifadesi de ortaya çıktı. Göktaş'ın ifadesinde, "Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dediği belirtildi.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Göktaş çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin, sosyal medya hesabında, eline aldığı kediyle çekildiği fotoğraf karesini, "İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum... demiş şair" notuyla paylaştığı dikkat çekti. Aynı fotoğrafa, "Yeni görevimiz KYK Manevi danışmanlık. Mevla muvaffak eylesin" yazdığı da görülen Göktaş'ın, bir takipçinin yorumuna ise "Ne olsa düşünüyorum kardeşim" yanıtı verdiği görüldü. Bu arada Adli Tıp Kurumu
'nda otopsi işlemleri tamamlanan 3 kız kardeş, dün ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.