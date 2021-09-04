Son dakika haberleri | Bülent Eczacıbaşı’ndan silahlı korumalarıyla baskın! Bodrum bu skandalı konuşuyor

UYARILARA RAĞMEN ÇIKMADI

Uyarılara rağmen özel mülk olan şantiye alanından çıkmayan Bülent Eczacıbaşı'nın yanında eşi Oya Eczacıbaşı ve biri silahlı iki koruma vardı. Bu sırada şantiye görevlileri cep telefonu ile görüntü çekmeye başladı. Görüntü çekildiğini fark eden Oya Eczacıbaşı söylenerek görüntü alınan cep telefonuna vurdu. Cep telefonu yere düştü. Telefonu yerden Bülent Eczacıbaşı'nın koruması aldı. Telefona el koyan görevli bir süre telefonla uğraştı. Bu sırada telefonu geri isteyen sahibine vermediği gibi almasına da engel oldu. Görüntülerin silindiğinden kendince emin olduktan sonra telefonu şantiye görevlisine verdi.