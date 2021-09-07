Karadeniz’de tonlarca balık kıyıya vurdu! Kovayı alan sahile koştu

"YÜZLERCE KİŞİ BALIĞA DOYDU"

Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu." dedi.