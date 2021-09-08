Alara Eriç: Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım

Daha önce Amerikalı şarkıcı Connor ile "Lie" adlı parçayı seslendiren Miss Turkey 2021 finalistlerinden Alara Eriç, müzik dünyasına global bir şarkı ile giriş yapmıştı.
Bu kez "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadığını ifade etti.
"MÜZİĞE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIM"
Günlerce süren klip çekiminin ardından, hem yönetip hem besteleyip hem söylediği şarkısı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Eriç, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım" diye konuştu...