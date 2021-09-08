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Giriş Tarihi: 8.9.2021 11:22 Son Güncelleme: 8.9.2021 11:24

Alara Eriç: Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım

Alara Eriç: Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım

Miss Turkey 2021 finalistlerinden Alara Eriç "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Eriç, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım" şeklinde konuştu

Daha önce Amerikalı şarkıcı Connor ile "Lie" adlı parçayı seslendiren Miss Turkey 2021 finalistlerinden Alara Eriç, müzik dünyasına global bir şarkı ile giriş yapmıştı.

Bu kez "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadığını ifade etti.


"MÜZİĞE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIM"

Günlerce süren klip çekiminin ardından, hem yönetip hem besteleyip hem söylediği şarkısı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Eriç, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım" diye konuştu...

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Alara Eriç: Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım
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