Alara Eriç: Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım



"MÜZİĞE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIM"

Günlerce süren klip çekiminin ardından, hem yönetip hem besteleyip hem söylediği şarkısı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Eriç, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım" diye konuştu...