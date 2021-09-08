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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Türbenin mozaikleri antikacıdan çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Türbenin mozaikleri antikacıdan çıktı
İstanbul'da, Beyoğlu Çukurcuma'da bir antikacıda 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Şehzade Mustafa'nın (Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Mahidevran Sultan'ın oğlu) Bursa Osmangazi'de yer alan türbesinden çalındığı belirlenen mozaik taşlar da altın varaklı bir çerçevenin içinde ele geçirildi. Ayrıca Türk-İslam dönemi yüzükleri, Osmanlı şamdanları, Kâbe motifli mozaik eser, fermanlar, hat levhalar, 16. yüzyıla ait astronomi el yazması kitap, Ruzname-i Şeyh Vefa isimli eser, Sultan 3. Selim tuğralı ferman, Michael Butterfielt imzalı 18. yüzyıla ait Güneş Saati bulundu.

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Türbenin mozaikleri antikacıdan çıktı
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