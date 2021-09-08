Türbenin mozaikleri antikacıdan çıktı

İstanbul'da, Beyoğlu Çukurcuma'da bir antikacıda 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Şehzade Mustafa'nın (Kanuni Sultan Süleyman
ile eşi Mahidevran Sultan'ın oğlu) Bursa
Osmangazi'de yer alan türbesinden çalındığı belirlenen mozaik taşlar da altın varaklı bir çerçevenin içinde ele geçirildi. Ayrıca Türk-İslam dönemi yüzükleri, Osmanlı şamdanları, Kâbe motifli mozaik eser, fermanlar, hat levhalar, 16. yüzyıla ait astronomi el yazması kitap, Ruzname-i Şeyh Vefa isimli eser, Sultan 3. Selim tuğralı ferman, Michael Butterfielt
imzalı 18. yüzyıla ait Güneş Saati bulundu.