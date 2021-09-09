Ağrı'da tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Bugün Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi istikametine hareket halinde bulunan 33 NVG 66 plakalı Ömer Sarıboğa yönetimindeki tır 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde şarampole yuvarlandı.



Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, araç şoförü Ömer Sarıboğa'nın olay yerinde vefat ettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan Arif Teyber ise kaldırıldığı Doçent Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.