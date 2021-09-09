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Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:15

Ağrı'da tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları içinde bulunan Tendürek Geçidi'nde şarampole yuvarlanan tırın şoförü ile arkadaşı vefat etti.

Bugün Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi istikametine hareket halinde bulunan 33 NVG 66 plakalı Ömer Sarıboğa yönetimindeki tır 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde şarampole yuvarlandı.


Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, araç şoförü Ömer Sarıboğa'nın olay yerinde vefat ettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan Arif Teyber ise kaldırıldığı Doçent Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ağrı'da tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü
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