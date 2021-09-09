Bıçaklı yağmacı yakalandı!

Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen olayda, motosikletli bir kurye, bıçak zor ile tehdit edilerek kullandığı motosikleti, cep telefonu, üzerinde bulunan bir miktar parası ve iş yerine ait olduğu öğrenilen pos cihazı yağmalandı.

Olay sonrası mağdur kuryenin durumu polise bildirmesi üzerinr çalışma başlatan Kocaeli Polisi, şüphelinin 14 ayrı suç kaydı bulunan B.A olduğunu belirledi. Oto ve motosiklet hırsızlığı, yağma ve uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan sabıkalı olan şüphel, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen baskın ile yakalandı . Ayrıca şüphelinin evinde gasp edilen motosiklet, cep telefonu ve para ile pos cihazı mağdura teslim edildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adli merciilere sevk edilen B.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.