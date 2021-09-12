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Giriş Tarihi: 12.9.2021 16:12

Muş’ta can pazarı!

MURAT YILDIRIM
Muş’ta can pazarı!

Muş’taki özel bir okulda meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. Yangın, İstasyon Caddesi üzerindeki özel bir okula ait binanın arka kısmında meydana geldi.

Klima motorlarının bulunduğu bölgede kartonların tutuştuğu iddia edilen yangında olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler kendilerini camdan sarkıtarak çevreden yardım istedi.

Yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadığı okulda, bazı öğrenciler sinir krizi geçirdi. Olayda, birçok vatandaşta mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar "Sınıfta ders işliyorduk, dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Bizde bir sınıfa toplandık. Çok korktuk" diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muş’ta can pazarı!
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