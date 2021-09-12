Muş’ta can pazarı!

Klima motorlarının bulunduğu bölgede kartonların tutuştuğu iddia edilen yangında olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler kendilerini camdan sarkıtarak çevreden yardım istedi.

Yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadığı okulda, bazı öğrenciler sinir krizi geçirdi. Olayda, birçok vatandaşta mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar "Sınıfta ders işliyorduk, dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Bizde bir sınıfa toplandık. Çok korktuk" diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.