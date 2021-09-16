İmamın camide bulduğu altınlar sahibine verildi

Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler, buradaki abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirledi.

Altınlarını Üçlerbey Polis Merkezi'nden alan Kaya, "Altınları sardığım faturadan bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyordum. Camide namaz kılmıştım. Orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun. Torunumun düğünü olacaktı, onun için kullanacaktım." dedi.