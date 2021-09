Film gibi dolandırıcılık

İnternet üzerinden sahte ilanlar verip, 8 bin liralık telefonu piyasa değerinin çok altında satışa sunulmuş gibi gösterdiler. Kendileriyle bağlantıya geçen kişileri dolandırıp, onlardan istedikleri parayı, diğer mağdurların hesabına yatırıp, hem paranın izini sildiler, hem de kendilerini korumaya aldılar. Polis, biri kadın 4 kişiyi Düzce'de yakaladı. Bir yılda 34 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerin, 3 aylık hesap hareketliliğinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

AİLE BOYU DOLANDIRICILIK

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ikinci el eşya satışı yapılmasını sağlayan bir internet sitesi üzerinden cep telefonu satın almak isterken dolandırılan bir kişinin başvurusu üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu ilanın izini sürdüğünde; biri kadın 4 kişinin izine ulaştı. Ekipler, zanlıların Atilla C., eşi Habibe C. ile kayınbiraderleri Latif (29) ve Hicret T.'yi (37) takibe aldı. İddiaya göre; Habibe ve Atilla C., elektronik cihazları, piyasa değerinin altında fiyatlarla sattıklarına dair internet sitesine; Kahramanmaraş'ta yaşayan ve hemşire olan E.D. adına sahte ilanlar verdi.

KENDİLERİNİ GÜVENCEYE ALDI

Gerçek fiyatı 8 bin lira olan cep telefonunu 3 bin liraya satışa çıkartıldığını gören vatandaşlar, telefonu almak için verilen hesaba parayı yatırdı. Şüphelilerin, bu yöntemle son bir yılda 34 kişiyi çeşitli elektronik eşyayı uygun fiyata satma yalanıyla yaklaşık bir milyon 300 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Dolandırılan kişinin, para yatırdığı hesapların da zanlıların ağına düşürdüğü bir başka mağdurun hesabı olduğu, zanlıların bu yöntemle hem paranın izini silmek, hem de olası bir soruşturmada kendilerini güvenceye almak istediği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şüphelilerin güvenini kazandığı kişilerin kimlik bilgileriyle mobil bankacılık üzerinden adlarına hesap açıp, kredi çektiği de belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, tüm bu bilgiler üzerine önce Kahramanmaraş'ta yaşayan hemşire E.D.'ye ulaştı. E.D.'nin, "Ben de mağdurum. Adımı kullanıp, dolandırıcılık yapıyorlar. Evime haciz gelmesi ve sürekli polis merkezine gidip ifade vermekten yoruldum" dedi. Ekipler, düzenlediği operasyonda 1'i kadın 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda da; 6 adet cep telefonu ve bunlara ait 6 adet SIM kartı ile birlikte 8 bin 480 lira nakit para ele geçirildi. Polis, Habibe C.'ye ait hesapta bulunan 1.3 milyon liraya da bloke koydurttu. Düzce'den Adana'ya getirilen Habibe ve Atilla C. ile birlikte Latif ve Hicret T. kardeşler, emniyetteki sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi.