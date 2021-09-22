Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:11 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:17

37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

DHA
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Adana'da sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Aralarında bankanın eski müdürü kadının da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesinin piyasaya sahte çek sürdüğünü, kişiler ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile hareket ederek çek karneleri aldığını, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığını tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bankanın eski müdürü kadının da aralarında bulunduğu 22 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana’da sahte çeklerle 37 milyon 845 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon | Video

Adreslerde yapılan baskınlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, evlerde yapılan aramalar sonucu çok sayıda dokümana el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA