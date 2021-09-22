Evinin bahçesinde cansız bulundu

ADANA
'DA, 63 yaşındaki İsmail İgeç
, evinin avlusunda pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Seyhan
ilçesi Hürriyet mahallesindeki evinde tek başına yaşayan İgeç'i göremeyen komşuları, dün sabah kontrol etmek için evine gittiğinde, bahçede kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, pompalı tüfekle vurulan İgeç'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan adında bir gencin, 10 gündür yanında kaldığını tespit etti. İgeç'in cesedi, otopsi için Adli Tıp
'a kaldırılırken, polis cinayet zanlısı yeğeni arıyor.