Adana’da kan donduran vahşet: ’Sen daha önce kadın satıyordun!’ deyip...

HAVAYA ATEŞ EDİYORDU

Görgü tanıkları, İsmail İgeç'in bir haftadır yeğeni olarak tanıttığı Gökhan İgeç'le beraber kaldığını olaydan önceki gecede birkaç el silah sesi duyduklarını ancak yaşlı adamın sürekli havaya ateş ettiği için dikkate almadıklarını ayrıca Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı yakalamak için kolları sıvadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı.

"AYNI SOYADI TAŞIYAMAM"

Emniyete götürülerek sorguya alınan Gökhan İgeç'in, boşandığı eşi S.B.'yi çocuklarına bağırdığı için tartıştıktan sonra darp ettiği genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından arandığı bu yüzden babasının kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı ortaya çıktı. Olay günü ise Gökhan İgeç'in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç'e, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyadı taşıyamam" diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.