Adana’da kan donduran vahşet: ’Sen daha önce kadın satıyordun!’ deyip...

Adana'da evinin avlusunda pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan 63 yaşındaki İsmail İgeç'in katil zanlısı Gökhan İgeç, yakalandı. 36 yaşındaki katil zanlısı Gökhan İgeç, babasının kuzeni olan İsmail İgeç'i "Sen önceden kadın satıyordun, seninle aynı soyadı taşıyamam" diyerek çıkan tartışma sonucu öldürdüğü ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.
AVLUDA ÖLÜ BULUNDU
Olay geçtiğimiz Salı günü merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan İsmail İgeç'ten haber alamayan komşuları yaşlı adamı kontrol etmek için evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşular, evin avlusunda İsmail İgeç'in kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu polis bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri, sırtından pompalı tüfekle vurulan İsmail İgeç'in öldüğünü belirleyince polis cinayeti aydınlatmak için harekete geçti.
HAVAYA ATEŞ EDİYORDU
Görgü tanıkları, İsmail İgeç'in bir haftadır yeğeni olarak tanıttığı Gökhan İgeç'le beraber kaldığını olaydan önceki gecede birkaç el silah sesi duyduklarını ancak yaşlı adamın sürekli havaya ateş ettiği için dikkate almadıklarını ayrıca Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı yakalamak için kolları sıvadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı.
"AYNI SOYADI TAŞIYAMAM"
Emniyete götürülerek sorguya alınan Gökhan İgeç'in, boşandığı eşi S.B.'yi çocuklarına bağırdığı için tartıştıktan sonra darp ettiği genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından arandığı bu yüzden babasının kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı ortaya çıktı. Olay günü ise Gökhan İgeç'in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç'e, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyadı taşıyamam" diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.