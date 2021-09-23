Son dakika: Arda Yurtseven’in ölümünde şok iddia! Mavi Balina oyunu araştırılıyor

Son dakika haberleri... Evden ayrıldığı 19 Eylül'den bu yana aranan ve dün Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven için Esentepe Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede, baba Hakkı Yurtseven taziyeleri kabul etti.