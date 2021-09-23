Kıskanç koca dehşeti

Adana Seyhan
'da, elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun
(39) dün sabah 14 yıllık eşi Tuğba Dursun
'la (35) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, mutfaktan bir bıçak alan Burhan Dursun, eşini 7 ve 3 yaşındaki oğullarının gözleri önünde çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Ardından çocuklarını ablasının evine götüren cani koca, "Sana emanet" diyerek kaçtı. Ablasının emniyet güçlerini araması üzerine Yeşilevler
mahallesindeki eve giden polisler, kapıyı çaldı. Açan olmayınca baltayla demir parmaklıkları kırıp pencereden eve giren polisler, Tuğba Dursun'un cansız bedenini buldu. Bu sırada eve gelen Rukiye Çermikli
, kızının öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Damadının aşırı kıskanç ve kumar bağımlısı olduğunu söyleyen Çermikli, "14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu" diye feryat etti. Kaçan zanlı koca, polis tarafından yakalandı. Çiftin, 13 yaşında bir çocuklarının daha bulunduğu, olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.