Mekana çökmek için dehşeti yaşattılar! Balat’ta mafya gazabı

İstediklerini alamayan şüpheliler ise önce vinç kiralayıp beton blokları kaldırdı ardından da gözünü korkutmak için istedikleri Kaya'nın eşinin iş yerini talan etti. Yaşadığı dehşetin ardından soluğu polis merkezinde alan Enes Kaya, dehşetin son bulması için yardım çağrısında bulundu.

Balat’ta silahlı saldırıya uğrayan Enes Kaya yaşadığı dehşeti anlattı | Video

VURMAYA ADAM ARIYORUZ

Yaşadığı dehşeti anlatan Enes Kaya "Bu araziyi kiralarken çok güzel hayallerimiz vardı. Çocukları sanatla tanıştıracak, onlara yeni bir hayat kazandıracaktık. Burası mafyanın elindeymiş, gelip araziyi boşaltmamı istediler. Boşaltmayınca da ölümle tehdit ettiler. Grubun lideri Mesut B. "Burada çok güçlüyüz, kendimizi kanıtlamak için vurmaya adam arıyoruz" dedi.