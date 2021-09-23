Mekana çökmek için dehşeti yaşattılar! Balat’ta mafya gazabı

2012 yılından bu yana İstanbul'un yoksul semtlerindeki çocukları sanatla buluşturmak için özel etkinlikler düzenleyen ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği'ni kuran Enes Kaya'nın hayatı, dernek projeleri için bir araziyi kiralamasıyla kabusa döndü.
Kaya'yı dehşete sürükleyen olaylar zinciri, bir mafya grubunun kendisine musallat olmasıyla başladı. Enes Kaya, gönüllük projelerini gerçekleştirebilmek için Sinemasal Kültür Sanat Derneği'ni kurdu ve dernek faaliyetleri için Balat'ta yer alan bir araziyi Ocak ayında 5 yıllığına kiraladı. İddiaya göre bir grubun arazisine yerleştiğini fark eden Kaya, konuşmaya gittiği şüpheliler tarafından ölümle tehdit edildi, derneğin araziden çekilmesi istendi. Kaya'nın duruma karşı çıkmasıyla şüpheliler de araziye çökebilmek için sistematik saldırılara başladı.
ARKASINDAN KURŞUN YAĞDIRDILAR
Derneğin arazisine çökmek isteyen şüphelilerin ilk saldırısı 30 Temmuz günü gerçekleşti. Şüpheli Recep Ç., kısa bir süre takip ettiği Enes Kaya'nın sokak arasına girmesiyle belindeki silahını çıkardı ve Kaya'ya kurşun yağdırdı.
Kaya dizinden vurularak yaralandı, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayın ardından gözlerden kaybolan şüpheli yaklaşık bir hafta sonra polis merkezine giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Recep Ç. tutuklandı.
OTOPARKA ÇEVİRDİLER
Silahlı saldırının ardından şüphelilerin tacizi de son bulmadı. Şüpheliler derneğin arazisini otoparka çevirip değnekçiliğe soyundu. Durumu fark eden Kaya, arazinin önüne araç girişlerini engellemek için beton bloklar yerleştirdi.
İstediklerini alamayan şüpheliler ise önce vinç kiralayıp beton blokları kaldırdı ardından da gözünü korkutmak için istedikleri Kaya'nın eşinin iş yerini talan etti. Yaşadığı dehşetin ardından soluğu polis merkezinde alan Enes Kaya, dehşetin son bulması için yardım çağrısında bulundu.
Balat’ta silahlı saldırıya uğrayan Enes Kaya yaşadığı dehşeti anlattı | Video
VURMAYA ADAM ARIYORUZ
Yaşadığı dehşeti anlatan Enes Kaya "Bu araziyi kiralarken çok güzel hayallerimiz vardı. Çocukları sanatla tanıştıracak, onlara yeni bir hayat kazandıracaktık. Burası mafyanın elindeymiş, gelip araziyi boşaltmamı istediler. Boşaltmayınca da ölümle tehdit ettiler. Grubun lideri Mesut B. "Burada çok güçlüyüz, kendimizi kanıtlamak için vurmaya adam arıyoruz" dedi.