Tuzla’daki anaokulu skandalında yeni gelişme! Kız ve erkek çocuklar aynı tuvalete götürülmüştü

'HALA ACI ÇEKİYORUZ'

Bir anne olarak yıllardır ailecek acı çektiklerini söyleyen müşteki Kader Ç., 'Çocuğumda izleri hala devam ediyor. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyoruz. Kendisi fiil neticesinde yaptığı eylemler için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

'SOMUT BİR DELİL YOK'



Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlediğine dair somut bir delilin olmadığını vurgulayarak 'Müvekkilime yönelik beraat kararı verilmesini talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, sanığın mağdurlara karşı gerçekleştirdiği eylemine uyan 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanma' suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ardından mahkeme, sanığın söz konusu suçu birden fazla çocuğa karşı işlemesinden dolayı söz konusu suçu zincirleme olarak işlediği için cezanın 3/4 oranında arttırılarak 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.