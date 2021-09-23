Tuzla’daki anaokulu skandalında yeni gelişme! Kız ve erkek çocuklar aynı tuvalete götürülmüştü

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Güler Dağıtmaç katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda yerini aldı.
MÜŞTEKİ AVUKATLARI 'ŞİKAYETÇİYİZ' DEDİ
Duruşmada sanık avukatı mahkemeye mütalaaya karşı yazılı savunmasını sunarken müşteki avukatları ise sanığın eylemlerinin her çocuk için ayrı ayrı oluştuğunu, bu kapsamda zincirleme suç olarak sayılmamasını ve sanığın her çocuk için ayrı ayrı şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyerek 'Şikayetçiyiz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz' dedi.
'HALA ACI ÇEKİYORUZ'
Bir anne olarak yıllardır ailecek acı çektiklerini söyleyen müşteki Kader Ç., 'Çocuğumda izleri hala devam ediyor. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyoruz. Kendisi fiil neticesinde yaptığı eylemler için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.
'SOMUT BİR DELİL YOK'
Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlediğine dair somut bir delilin olmadığını vurgulayarak 'Müvekkilime yönelik beraat kararı verilmesini talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.
10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Duruşma sonu mahkeme, sanığın mağdurlara karşı gerçekleştirdiği eylemine uyan 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanma' suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ardından mahkeme, sanığın söz konusu suçu birden fazla çocuğa karşı işlemesinden dolayı söz konusu suçu zincirleme olarak işlediği için cezanın 3/4 oranında arttırılarak 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.