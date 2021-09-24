16 yıl önce evlatlık verilen Nurgül, gerçek ailesini arıyor

Sivaslı Nurgül Koca ile kız kardeşi Sema Nur Yahar 16 yıl önce anneleri Selver Ayçiçek tarafından yuvaya verildi. Selver Ayçike'in Sema Nur'u doğurduğu gün, kızı Nurgül'ü çikolata almak için bakkala götüren baba, TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın olduğu gün kız kardeşi kucağına verilen Nurgül, eve gelen polisler tarafından yuvaya götürüldü. Bir daha ne annesini ne de kız kardeşini göremeyen Nurgül, yılların hasretini dindirmek için Esra Erol'a başvurdu.

KARDEŞİNİN ÖLMEDİĞİNİ YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

Yuvaya verilen kardeşler ayrı ayrı aileler evlatlık verildi. Nurgün Koca, o günden sonra ne annesini ne de kız kardeşini görebildi. Kız kardeşini her sorduğunda kendisine öldüğü söylendi. Yıllan sonra kız kardeşi Sema Nur'un yaşadığını öğrenen Nuran Koca, gerçek ailesini bulabilmek için Esra Erol'da programına katıldı.

BİZİ KADER AYIRDI

Annesinin kendilerini maddi imkansızlıklardan dolayı yuvaya verdiğini belirten Nurgül Koca; "Ben çocukken gözlerimin önünde babama TIR çarptı. O günden sonra hayatımız alt üst oldu. Annem bize bakamayacağı için doğumu gerçekleştiren ebe kardeşimi kucağıma verdi ve bana 'Siz bekleyin polisler gelip sizi yuvaya götürecekler' dedi. Sema Nur ile beni yuvaya yerleştirdiler. Daha sonra her iki kardeşte iki ayrı aileye evlatlık verildik. Daha sonra bana Sema Nur'un öldüğü söylendi. Yıllarca kardeşimi ölü bildim. Ama artık yaşadığını öğrenince Esra Erol'a başvurdum. Yalnız büyümek çok zormuş. Ben kaçarak evlendim ve şuan mutluyum. Bizi birbirimizden kader ayırdı. Gerçek anneme ve kardeşime kavuşmayı çok istiyorum2 diye konuştu.

"BAŞKA KARDEŞİ OLDUĞUNU BİZDE BİLMİYORDUK"

Kendi yuvasını kurmasına rağmen anne, kardeş hasreti dinmeyen Nurgül Koca; "Kız kardeşimin ve annemi hep stüdyonun kapısından girerken hayal ediyorum. Onlara sarılmak istiyorum" dedi. Programa telefonla bağlanan Nurgül Koca'yı evlatlık alan çift ise, Nurgül'ü her şeyden çok sevdiklerini belirterek; "Nurgül'ü aldığımızda biz kardeşinin olmadığını biliyorduk" dediler.