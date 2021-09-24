Sancaktepe Belediyesi kapılarını ögrencilere açtı

"Sevgili genç kardeşlerim, Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırımlarından aldığımız ilhamla Sancaktepe evinizdir diyoruz. Yeni akademik yıl için Sancaktepe Belediyesi olarak yurdumuzu sizin için hazır ettik, misafirimiz olmanızı bekliyoruz."