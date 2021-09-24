Sancaktepe Belediyesi kapılarını ögrencilere açtı

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AK Partili Belediyeler düğmeye bastı. Sancaktepe Belediyesi konaklamayı sorun olmaktan çıkartacak adımı attı. Yeni akademik yılında öğrenciler için yurt imkanı sağladı.
Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırımlarının yapıldığı AK Parti hükümetlerinden aldıklarını belirttiği ilhamla öğrencilere seslendi. Döğücü şunları söyledi:
"Sevgili genç kardeşlerim, Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırımlarından aldığımız ilhamla Sancaktepe evinizdir diyoruz. Yeni akademik yıl için Sancaktepe Belediyesi olarak yurdumuzu sizin için hazır ettik, misafirimiz olmanızı bekliyoruz."