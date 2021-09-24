Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sancaktepe Belediyesi kapılarını ögrencilere açtı
Giriş Tarihi: 24.9.2021 23:19

Sancaktepe Belediyesi kapılarını ögrencilere açtı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Sancaktepe Belediyesi kapılarını ögrencilere açtı

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü üniversite kayıtlarının başlamasıyla öğrencilere seslendi: "Yeni akademik yıl için Sancaktepe Belediyesi olarak yurdumuzu sizin için hazır ettik, misafirimiz olmanızı bekliyoruz."

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AK Partili Belediyeler düğmeye bastı. Sancaktepe Belediyesi konaklamayı sorun olmaktan çıkartacak adımı attı. Yeni akademik yılında öğrenciler için yurt imkanı sağladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırımlarının yapıldığı AK Parti hükümetlerinden aldıklarını belirttiği ilhamla öğrencilere seslendi. Döğücü şunları söyledi:

"Sevgili genç kardeşlerim, Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırımlarından aldığımız ilhamla Sancaktepe evinizdir diyoruz. Yeni akademik yıl için Sancaktepe Belediyesi olarak yurdumuzu sizin için hazır ettik, misafirimiz olmanızı bekliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sancaktepe Belediyesi kapılarını ögrencilere açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA