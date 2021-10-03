İnanılmaz olay! Tüfekle selfie çekmek isterken hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.