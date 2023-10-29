29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan 2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;