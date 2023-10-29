Haberler Yaşam Haberleri 2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:40 Son Güncelleme: 29.10.2023 21:40

2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

2021’de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan 2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: 2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır?

SEÇENEKLER

A- Güreş
B- Halter
C- Boks
D- Karate (CEVAP)

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2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi sporda Eray Şamdan gümüş, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban bronz madalya kazanmıştır?
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