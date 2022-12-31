Haberler Yaşam Haberleri 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:53 Son Güncelleme: 31.12.2022 23:53

2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

2022’de İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir?

A- Kör
B- Çakal (CEVAP)
C- Uğuz
D- Deli


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2022'de İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değişmiştir?
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