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Giriş Tarihi: 2.11.2024

2024 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

2024 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
Önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 11. kez düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri"nin sahipleri belirlendi. Yarışmanın düzenleme kurulundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8 ayrı dalda 8 isim ödüle layık görüldü. Şiir dalında ödül Furkan Çalışkan'a, roman hikâye ödülü Naime Erkovan'a verildi. Araştırma ödülü Dr. Mustafa Merter'e, ilk eser ödülü Gülşen Funda'ya, uluslararası kültür sanat ödülü Süleyman Mansur'a, çocuk edebiyatı ödülü Nehir Aydın Gökduman'a verildi. Müzik ödülü Muzaffer Ertürk'e, saygı ödülü ise Hasan Çelebi'ye verildi. AA
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2024 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
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