2024’ün ihracat yıldızlarına ödül

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Oda ve Borsa Başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, bürokratlar ve ihracatçılar katıldı.

Büyük ilgi gören törende yapılan konuşmalarda, Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracat alanındaki başarısı, zorluklar karşısında gösterdiği direnci ve krizleri fırsat çevirmek için verdiği mücadelelere dikkat çekildi. Gaziantep ve bölge firmalarının, tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılında 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesinin önemli bir başarı hikayesi olduğu ifade edildi. Gaziantep'in ise 2024 yılındaki 10 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. şehri olduğuna vurgu yapıldı.

KİLECİ: KİMSE BİZİ OYUNUN DIŞINA İTEMEZ

Törenin açılış konuşmasını Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptı. Başkan Kileci, dünyanın her anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Biz, bu dönüşümü, değişimi yakalamak zorundayız. Aksi halde yani değişime dönüşüme, sürdürülebilirliğe ayak uyduramazsak oyunun dışında kalırız. Ama bizi oyunun dışında bırakmaya kimsenin gücü yetmez. Biz gücümüzü tarihten, geçmişimizden, büyüklerimizden alıyoruz. Potansiyelimiz çok yüksek. Türkiye'nin özellikle de bizim bölgemizin önü çok açık. Bizim coğrafi, jeopolitik gücümüz, tarihten gelen hırsımız ve başarılarımız bizi çok iyi yerlere taşıyacaktır. Bugün içinde bulunduğumuz jeopolitik konumdan kaynaklı olarak bölgemizdeki en güvenilir, sürdürülebilir, iş yapılabilir ülke biziz. Ödül alacak olan 100 firmanın her biri ayrı ayrı önemli ev ayrı ayrı birer kahramandır. Çünkü bu şart ve koşullara rağmen biz bu ihracatı yapabiliyorsak bizim önümüzde kimse duramaz. Ben bir kez daha ihracatçı firmalarımızı ve temsilcilerini, özellikle de çalışanlarını ve Birliğimizdeki çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum; Gaziantepliye öyle kimsenin gücü yetmez. Bizler birlik olmaya, çalışmaya, üretmeye devam edelim." şeklinde konuştu.

VALİ ÇEBER: GAZİANTEP'İN YILDIZI SÖNMESİN

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise gecenin yıldızlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, global pazarlardaki zorluklara rağmen Gaziantepli firmaların ihracat alanında gösterdiği başarının çok önemli ve kıymetli olduğuna dikkat çekti. Vali Çeber, "Bu zor coğrafyada, rekabetin yoğun olduğu koşullarda, depremi yaşamış bir bölge olarak, kısacası tüm zorluklara rağmen bu başarıyı gösteren tüm firmalarımızın temsilcilerine ve çalışanlarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yıldızlarınızı eksik etmesin. Rabbim sizlere bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. Gaziantep'in de, sizlerin de yıldızı sönmesin" şeklinde konuştu.

"BÖLGE İHRACATÇILARI BAŞARI HİKAYESİ YAZIYOR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da törende yaptığı konuşmada ülke ve bölge ihracatını değerlendirdi. Dünyanın dört bir tarafında ülkemizin ihracat bayrağını başarı ile dalgalandıran ihracatçıları kutlayan Bakan Yardımcısı Ağar, "Güneydoğu Anadolu Bölgemizin ihracatta gösterdiği başarının mimarlarını ödüllendireceğimiz bu törenimize katılmaktan dolayı mutluyum. Küresel zorluklara karşı dirençli hareket ederek, dünyanın dört bir yanına Türkiye markasını ulaştıran siz değerli ihracatçılarımızı kutluyorum. Alın teri ile cesareti ile ülkemizin ihracat bayrağını dünyanın dört bir yanında başarı ile dalgalandıran Bölge ihracatçıları önemli bir başarı hikayesi yazıyor" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI, İHRACATIN YÜZYILI OLACAK"

Bakan Yardımcısı Ağar şöyle devam etti: "Üretim ve ticaret zincirlerinin yeniden yapılandığı, ticaret savaşlarının korumacılık duvarları ördüğü, ekonomik belirsizliklerin zirve yaptığı bir küresel konjonktürden geçiyoruz. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların küresel ticaretteki büyüme rakamlarını sürekli olarak negatif yönde revize ettiği bir ortamdayız. Tüm bu zor koşullara rağmen ülkemiz halen üretimde ve ticarette sergilediği performans ile öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 21 çeyrektir üst üste büyüme başarısı gösterirken, milli gelirimiz 1 trilyon 538 milyar dolar Orta Vadeli Program hedefi şimdiden aştı. Yatırım harcamalarını artırıyor, işsizlik oranını 30 aydır tek oranlı rakamlarda koruyor ve ekonomi programının en önemli bileşeni olan enflasyon oranını istikrarlı bir şekilde düşürmeye devam ediyoruz. Ekonomin lokomotifi olan ihracatta ise artış eğilimini başarı ile sürdürüyoruz. Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatımızı yüzde 2,2 oranında artırarak 22.7 milyar dolar yükselttik. Kasım itibariyle son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 270 milyar doları aştı. Hizmet ihracatımıza baktığımızda da ayrı bir başarı hikayesi görüyoruz. 2025 yılı Ekim ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 121 milyar 900 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında ise bu rakamın 122,5 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Mal ve hizmet ihracatında yılbaşında önümüzde koyduğumuz 390 milyar dolarlık hedefi hep birlikte, el ele, omuz omuza vererek aştık. Bugün itibariyle 393 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılını, ihracatın yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmalarımızı her türlü platformlarda sürdürüyoruz."

"HER FABRİKA BİR KALEDİR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende yaptığı konuşmasına, "Bu şehrin bütün üreticilerini, bu yıldızı hak eden bütün kardeşlerimizi kutluyorum" diyerek başladı. Başkan Şahin, Gaziantep'in sanayi üretimi alanında önemli bir kültür ve birikime sahip olduğuna vurgu yaparak, "Sabahtan akşama sanayici olunmuyor. Hele hele bu zor dönemde çarkları döndürmek kolay değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Her fabrika bir kaledir' diyor. Her biriniz bizim kalemizsiniz. Bizim bir Gaziantep Kalemiz var. Bir de sanayide 1200 kalemiz var. O kadar önemli ki, bu kadar kıymetli ki, adeta göz bebeğimizdir. Üretimde başarılıyız. Ama markalaşmak ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorundayız. Bütün işçilik bizde. Maalesef fasoncuyuz. Global markalarımızı oluşturma konusunda istediğimiz yerde değiliz. Mesela ayakkabı sanayisine baktığımız zaman, işçilik bizde, üretim bizde ama onlar bizim ürünlere kendi markalarını vurup, bütün parayı ceplerine indiriyorlar. Bunun için çok çalışmalı, rekabet gücümüzü artırmalıyız. Ödül alan tüm firmaları bir kez daha kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

GÜLTEPE: İSTİHDAM DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, ihracatçıların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gültepe, ihracatta çift haneli büyümeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:"2024 yılında Bölge ihracatına en fazla katkı veren firmalarımızı kutluyorum. Bugün burada yalnızca rakamları değil, emeği, alın terini, cesareti, vizyonu ve küresel arenada elde edilen başarıyı ödüllendireceğiz. Bu başarılar ödülü ve alkışı fazlası ile hak ediyor. Üretim ve ihracat ülke ekonomisinin lokomotifidir. Sağlıklı bir ekonominin ancak üretim ve ihracatla gerçekleşebileceğini biliyoruz. Ancak, üretim ve ihracatta her sektörde işler çok iyi gitmiyor. Özellikle rekabetçilik konusunda sıkıntılarımız var. Üretim maliyetlerimiz çok arttığı için bazı sektörlerde fiyat tutturmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bir süredir ihracat ürünlerinin yanında ülke enflasyonunu da ihraç etmeye çalışıyoruz. Elbette müşterilerimiz bunu satın almak istemiyor. Üç yıldır ihracattaki artışımız sınırlı bir oranda gerçekleşiyor. Hedefimiz çift haneli ihracat artışlarına ulaşmaktır. Bu yıl 11 aylık ihracatımız yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolara ulaştı. İnşallah yılı 270 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlarız. Buradan özellikle emek yoğun sektörlere verilen ve 2026'da 3 bin 500 liraya çıkarılan istihdam desteği için Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyorum. Çok önemli bu uygulama ihracatçıya nefes aldırır. Yine döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarılmasını önemsiyoruz. Ancak bunu yüzde 7'ye çıkarılması rekabetçiliğimizi koruyacaktır."

Konuşmaların ardından İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, üretim gücü, sağladıkları istihdam ve ihracat performanslarıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunan 100 firmanın temsilcilerine ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Törende ayrıca, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına da ihracatın gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen organizasyon, bölgenin ihracat potansiyelinin her geçen yıl artarak devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, ihracatta elde edilen başarıların teşvik edilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir buluşma oldu.