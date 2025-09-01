2025-2026 balıkçılık av sezonu açıldı: Vali Gül’den sürdürülebilirlik vurgusu!







"KURALLARA UYMAZSAK ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMİŞ OLACAĞIZ"



Sezon açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti. Altın yumurtlayan tavuk benzetmesi yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan soğuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen hiçbir şey yok.