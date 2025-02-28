Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de gündeme getirilmesi planlanıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre, cezaevinde bulunan kişi yasada belirtilen süreler içinde başka bir suç işlemiş (cezaevine girdiği suçtan başka) ve karar kesinleşmişse mükerrer sayılıyor.

Bu durumda olanlar cezasının 3/2'sini cezaevinde çektikten sonra koşullu salıvermeden yararlanıyor. İki kez mükerrer suç işleyenler (kesinleşmiş ikinci ceza) ise aldıkları hapis cezasının tamamını cezaevinde geçiriyor.