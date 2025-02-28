Adalet Bakanlığı ve AK Parti yanı sıra mükerrer suçlar ile ilgili bir değişiklik üzerinde çalışmaya başladı. Yeni düzenleme hazırlığıyla birlikte internet üzerinden 'af yasası mı çıkacak, 2025 af yasası son durum' şeklinde internet aramalarını hızlandırdı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? İşte detaylar...
Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de gündeme getirilmesi planlanıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre, cezaevinde bulunan kişi yasada belirtilen süreler içinde başka bir suç işlemiş (cezaevine girdiği suçtan başka) ve karar kesinleşmişse mükerrer sayılıyor.
Bu durumda olanlar cezasının 3/2'sini cezaevinde çektikten sonra koşullu salıvermeden yararlanıyor. İki kez mükerrer suç işleyenler (kesinleşmiş ikinci ceza) ise aldıkları hapis cezasının tamamını cezaevinde geçiriyor.
İNFAZ İNDİRİMİ
Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre iki kez mükerrer suç işleyenler koşullu salıverme kriterlerini taşırsa infazda indirime gidilecek.Üzerinde durulan oran ise ikinci mükerrerde cezanın 4/3'nü çekenlerin koşullu salıverilmesi.
Üzerinde durulan oran ise ikinci mükerrerde cezanın 4/3'nü çekenlerin koşullu salıverilmesi.
BASİT SUÇLAR YARARLANACAK
Yapılacak düzenlemede uygulama basit suçlar için geçerli olacak. Terör, taciz, organize suçlar gibi hem kamu vicdanını sızlatacak hem de cezası fazla suçlar için bunun uygulanması düşünülmüyor.
NASIL UYGULANACAK?
Bir kez mükerrer suç işleyen bir kişi 10 yıl hapis cezası almışsa yaklaşık 6,5 yıl cezaevinde kalıp şartlı salıvermeden yararlanıyor.
İkinci mükerrer suçta ise 10 yılın tamamını cezaevinde çekiyor. Yapılacak düzenlemeyle ikinci mükerrer suçta koşullu salıvermeden yararlanıp 7,5 yıl cezaevinde yatıp dışarı çıkabilecek.
KOŞULLU SALIVERİLME...
Mevcut yasaya göre bir hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanması için kural ve düzene uyması, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, toplumla bütünleşmeye hazır olması, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşüklüğü gibi kriterleri taşıması gerekiyor.
Ayrıca katıldığı iyileştirme, eğitim, spor programları da dikkate alınıyor. Kriterlere uymayanlar koşullu salıvermeden yararlanamıyor.
MÜKERRER VE İKİNCİ MÜKERRER NEDİR?
Mevcut yasalara göre suçlunun, mahkûmiyetin kesinleşmesinden sonra kanunda öngörülen süre geçmeden tekrar suç işleyip cezasının kesinleşmesine mükerrer deniliyor. Farklı bir suçtan ikinci bir kesinleşmiş ceza ise ikinci mükerrer sayılıyor. İkinci mükerrerde toplamda 3 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor.